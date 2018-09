Quando a Arábia Saudita ofereceu malas cheias de jóias à equipa de Obama

Estávamos em 2009 e, depois de aterrar na Arábia Saudita, a equipa que acompanhou o então Presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi levada pelo deserto em carros de golfe até chegar a um complexo da monarquia, onde ficaria instalada. Quando chegou ao espaço que lhe estava destinado, Ben Rhodes, o homem por detrás dos discursos de Obama e seu vice-conselheiro de segurança nacional, topou com "uma grande mala, lá dentro estavam joias".

Este é um dos episódios que Rhodes conta no seu livro The World As It Is, publicado nesta terça-feira. Inicialmente, o conselheiro de OBAMA pensou que aquelas joias, no valor de milhares de dólares, eram uma espécie de suborno para influenciar o discurso que Rhodes escreveria para Obama, destinado ao Cairo, a paragem seguinte daquela viagem e onde Obama se iria dirigir ao mundo muçulmano. Depois percebeu que não era caso único, como contou ao Guardian o homem que foi uma importante peça nas negociações do acordo nuclear com o Irão e na mudança das relações diplomáticas com Cuba na administração Obama.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Todos recebemos malas cheias de joias. Demo-las ao gabinete de protocolo nacional, que trata dos presentes. Temos a opção de comprar os presentes, mas dado o valor - não me lembro de qual era, mas eram dezenas de milhares - não me lembro de alguém ter ficado com eles", conta ao jornal britânico.

Segundo o registo do departamento de Estado, o ex-conselheiro de Obama recebeu "um par de botões de punho, um relógio de homem e outro de mulher, uma caneta de prata, brincos um anel e uma pulseira de diamante", tudo isto num valor que se estima rondar os cinco mil dólares. "Kits semelhantes de presentes, com valores que chegam aos 9 mil dólares foram dados a outros 13 membros do staff da Casa Branca", escreve ainda o Guardian.