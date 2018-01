Pub

A delegação norte-coreana propõe a realização de uma nova reunião na próximo quarta-feira no Pavilhão da Paz, a sul da aldeia de Panmunjeom, junto à fronteira que divide os dois países, disse hoje à EFE do Ministério para a Unificação do governo de Seul.

A nova proposta foi apresentada na sequência do encontro que decorreu hoje entre os dois países sendo que é previsível que Seul venha a aceitar a reunião de quarta-feira sobre a participação da Coreia do Norte.

A reunião de hoje tratou-se de um "encontro de trabalho" que tinha sido agendado na semana passada.

Os encontros que decorrem neste momento são os primeiros contactos registados nos últimos dois anos e que, na altura, tiveram como resultado o aliviar da tensão entre os dois países.

No encontro da semana passada foi acordado o envio de uma delegação de Pyongyang aos Jogos Olímpicos de Inverno e que os exércitos dos dois países manteriam consultas, pela primeira vez desde 2015, para evitar atritos na zona de fronteira.

Mesmo assim, o regime de Pyongyang ainda não clarificou se os atletas da Coreia do Norte vão participar nas competições oficiais nem se vai aceitar o pedido de Seul para que ambos os países desfilem sob uma "bandeira unificada", tal como já aconteceu em edições anteriores dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Espera-se que estes assuntos venham a ser abordados na reunião de quarta-feira.