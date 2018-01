Pub

Esta é a primeira visita de responsáveis norte-coreanos à Coreia do Sul em quatro anos.

Uma delegação da Coreia do Norte chegou hoje a Seul para conhecer os locais e preparar as iniciativas culturais previstas para os Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em fevereiro na Coreia do Sul.

As televisões da Coreia do Sul mostraram um grupo de sete responsáveis chefiada por Hyon Song-Wol, líder de um grupo feminino de música pop muito popular na Coreia do Norte, quando atravessava em autocarro a fronteira entre os dois países.

A Coreia do Norte informou na sexta-feira a Coreia do Sul de que tinha decidido suspender a visita desta delegação artística para preparar os eventos culturais previstos à margem dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão ser realizados em PyeongChang entre 09 de fevereiro e 25 de fevereiro.

Contudo, no sábado acabou por assegurar a Seul que enviaria a delegação, depois de a Coreia do Sul ter instado o regime norte-coreano a explicar as razões por que tinha suspendido a decisão de enviar uma delegação para preparar os eventos culturais.

A Coreia do Norte aceitou na semana passada participar nos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, que fica cerca de 80 quilómetros a sul da zona desmilitarizada, que divide a península coreana.

O acordo entre Pyongyang e Seul, que estão tecnicamente em guerra há mais de 65 anos, para as Olimpíadas de Inverno foi possível depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter levantado a possibilidade, durante a sua mensagem de Ano Novo, de a Coreia do Norte enviar uma delegação à competição.

Este acordo também marcou o restabelecimento da comunicação entre as duas Coreias, algo que não acontecia desde 2016, e representa um apaziguamento do clima de tensão dos últimos meses suscitado pelos diversos testes de mísseis balísticos e pelo programa nuclear de Pyongyang.