Pub

Seul desconhece se Pyongyang cancelou definitivamente esta visita ou se apenas decidiu adiá-la, mas já pediu explicações

A Coreia do Norte cancelou o envio de um grupo de artistas à Coreia do Sul previsto para hoje, para preparar as atuações nos Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, sem explicar as razões desta decisão.

Segundo o Ministério sul-coreano da Unificação, Pyongyang deu conta da decisão na véspera, menos de um dia depois de ter proposto enviar a comitiva para visitar as instalações onde decorrerão as atuações norte-coreanas.

A Coreia do Norte planeava enviar um grupo de sete membros liderado por Hyon Song-wol, líder do grupo Moranbong - a banda norte-coreana mais popular e promovida pelo líder Kim Jong-un - para visitar as instalações em Seul e Gangnueng.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O grupo viajaria para a Coreia do Sul através de uma rota terrestre na fronteira ocidental e ficava neste país vizinho dois dias, de acordo com o ministério sul-coreano.

Seul desconhece se Pyongyang cancelou definitivamente esta visita ou se apenas decidiu adiá-la, pretendendo esclarecer esta situação através dos contactos que retomou com o Norte, de acordo com o ministro sul-coreano de Unificação, Cho Myung-gyon.

"Enviámos uma mensagem por fax ao Norte (...) exigindo uma explicação", declarou à imprensa o ministro sul-coreano da Unificação, Cho Myung-Gyon.

Entretanto, o Ministério da Unificação sul-coreano já veio informar a resposta obtida: "O Norte informou que vai enviar uma delegação artística no domingo".

Os observadores temem que esta decisão, unilateral e abrupta por parte da Coreia do Norte, possa prejudicar os recentes encontros que os dois países têm desenvolvido para a celebração dos Jogos Olímpicos, após meses de forte tensão na península na sequência dos ensaios do programa de armamento do regime de Kim Jong-un.

Durante a reunião de trabalho que Seul e Pyongyang realizaram na última segunda-feira, na qual o músico Hyon participou, ficou estabelecido que a Coreia do Norte irá organizar durante os Jogos Olímpicos uma série de concertos e atuações em que participará um grupo de 140 músicos, cantores e dançarinos.

O grupo, chamado Orquesta Samjiyon, integrará a delegação da Coreia do Norte para os Jogos de Inverno, entre 09 e 25 de fevereiro, que também incluirá cerca de 230 pessoas, incluindo atletas e representantes do regime liderado por Kim Jong-un.

Seoul e Pyongyang fizeram duas reuniões de trabalho nas últimas duas semanas para discutir os detalhes dos Jogos Olímpicos, as primeiras em mais de dois anos, e também concordaram em retomar as reuniões de alto nível, encontros que o governo sul-coreano quer manter regularmente.