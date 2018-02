Pub

Kim Yo Jong é o primeiro membro da família que lidera a Coreia do Norte a visitar a Coreia do Sul desde o final da guerra em 1953.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, prevê encontrar-se com a irmã do líder norte-coreano e com os elementos da comitiva de Pyongyang que vão participar na cerimónia abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

O porta-voz do chefe de Estado sul-coreano, Kim Eui-kyeom, confirmou que a delegação oficial de Pyongyang vai estar presente, sexta-feira, na abertura dos jogos que se vão realizar em PyeongChang, na Coreia do Sul.

A mesma fonte referiu que o encontro entre o presidente Moon Jae-in e a comitiva oficial da Coreia do Norte pode vir a concretizar-se no sábado, mas não precisou nem a hora nem o local.

