O Presidente da Rússia diz que o líder da Coreia do Norte demonstra ser um líder "maduro"

Putin, que falava à margem de uma reunião com figuras destacadas da comunicação social russa, disse que Kim "já é um político maduro e absolutamente competente".

Para o chefe de Estado russo, Kim Jong Un resolveu "a sua tarefa estratégica": "tem uma ogiva nuclear e um míssil de alcance global".

Agora, acrescentou Putin, Kim "está a limpar a situação, a suavizá-la, a acalmar".

No último ano, desde que chegou ao poder, o Presidente norte-americano, Donald Trump, já se envolveu em azedas trocas de acusações com o regime norte-coreano devido ao programa nuclear e de mísseis balísticos, chegando a ameaçar com uma intervenção militar de grande escala contra Pyongyang.

No entanto, mudou de tom nas últimas semanas, admitindo a possibilidade de falar por telefone com Kim Jong-Un.

Na quarta-feira, Trump disse ao seu homólogo sul-coreano que está disponível para manter negociações diretas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, desde que seja "no momento apropriado e nas circunstâncias certas".

A Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação aos Jogos Olímpicos de Inverno que se realizam na Coreia do Sul e ambos os países concordaram em iniciar conversações sobre formas de reduzir a tensão militar na fronteira.

Moon disse que está disponível para reunir-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, para resolver o dilema relacionado com o programa nuclear de Pyongyang. No entanto, disse que o êxito de uma cimeira desse nível terá de estar garantido ainda antes de a reunião começar.