Presidente russo enfrentou temperaturas negativas e banhou-se num rio

Vladimir Putin cumpriu uma tradição ortodoxa e entrou em águas geladas esta quinta-feira. O presidente russo enfrentou temperaturas negativas e entrou no lago Seliger, situado a cerca de 400 quilómetros de Moscovo.

A temperatura do ar rondaria os cinco graus negativos, não havendo informação acerca da da água. Mas Putin aproximou-se com ar determinado do buraco no gelo onde acabou por submergir depois de tirar o casaco de lã de ovelha e as botas. As imagens disponibilizadas pelo Kremlin não mostram o presidente a mergulhar mas a informação veiculada garante que isso aconteceu.

O presidente e candidato a novo mandato nas eleições deste ano cumpria uma tradição da igreja ortodoxa que celebra a epifania em que os crentes submergem em águas geladas para assinalar o batismo de Jesus.

Esta foi mais uma oportunidade para Putin mostrar que está em boa forma. O presidente russo costuma partilhar imagens oficiais que o mostram em poses virais e que cultivam a imagem de um homem viril.

Em 2009, por exemplo, exibiu os seus atributos físicos em fotografias tiradas durante as férias e que o mostravam a caçar, a pescar, a nadar ou a cavalgar.

Em 2013 voltou a fazer o mesmo e divulgou fotografias de alguns momentos de pesca.

