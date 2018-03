Pub

A imagem causou polémica e mereceu um comentário da porta-voz do Departamento de Estado norte-americano

Uma imagem da apresentação do presidente russo no discurso do estado da Nação, esta quinta-feira, causou polémica: quando Vladimir Putin anunciava o reforço do arsenal nuclear russo, uma pequena animação mostrava o que pareciam ser mísseis sobre um mapa do estado da Florida.

"Foi de facto infeliz ter assistido a uma animação de vídeo que representava um ataque nuclear nos Estados Unidos", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. "Não consideramos que isso seja um comportamento de um ator internacional responsável".

Dana White, do Pentágono, disse ainda que o "povo americano pode ficar seguro de que estão completamente preparados", desvalorizando as afirmações de Putin, que disse que Moscovo testou armas que não podem ser intercetadas e tornam a defesa de mísseis da NATO "inútil".

"Não se trata de defesa, mas sim de dissuasão", disse a porta-voz do Pentágono, acrescentando que o Departamento de Defesa não ficou surpreso com as reivindicações sobre novas armas.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.