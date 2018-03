Pub

"O sistema norte-americano antimísseis será inútil e não terá sentido", disse o presidente russo.

Vladimir Putin anunciou hoje que a Rússia testou uma série de novas armas nucleares, incluindo um novo míssil nuclear impossível de intercetar e capaz de chegar a qualquer ponto do mundo. O presidente russo disse que o Sarmat tem um "alcance praticamente ilimitado" e torna "inútil o escudo antimíssil dos Estados Unidos".

"Ninguém no mundo tem algo igual, por agora. É algo fantástico!", afirmou Putin durante o discurso sobre o estado da nação.

Consideramos qualquer uso de armas contra a Rússia ou seus aliados como um ataque nuclear ao nosso país. A resposta seria imediata

No discurso anual no parlamento, o presidente russo disse que esta nova arma não pode ser intercetada por sistemas antimíssil e garantiu que a resposta seria imediata em caso de ataque.

"Consideramos qualquer uso de armas contra a Rússia ou seus aliados como um ataque nuclear ao nosso país. A resposta seria imediata", disse Putin, citado pela agência Reuters.

O discurso de Putin foi acompanhado de vídeos projetados num ecrã gigante com infografias da trajetória do míssil sobrevoando o território norte-americano e imagens de testes destes projéteis.

"Insisto, nenhum país do mundo tem, no dia de hoje, as armas que nós temos. Ponto final", sublinhou, assegurando que a partir de agora, "o sistema norte-americano antimísseis será inútil e não terá sentido".

"Antes de termos os novos sistemas de armamento, ninguém nos escutava. Escutam-nos agora!", declarou.

Putin assegurou que, se no futuro algum país conseguir desenvolver armamento como o existente na Rússia, "então, os nossos homens já terão inventado algo mais".

"Não mostrei hoje todas as armas que temos. Por hoje, é o suficiente. Confio que tudo o que disse na minha mensagem sirva para acalmar a qualquer potencial agressor", asseverou.

O Sarmat (SS-X-30 Satan-2, segundo a NATO) é um míssil intercontinental pesado capaz de transportar entre 10 a 15 ogivas nucleares.

"Os nossos colegas estrangeiros, como sabem, colocaram-lhe um nome notadamente ameaçador, Satan (demónio)", referiu o Presidente russo.

O presidente russo, que se candidata novamente às eleições deste ano, disse ainda que a Rússia está a desenvolver as suas infraestruturas militares e científicas e o sistema de transportes no Ártico, de forma a salvaguardar os seus interesses nesta região estratégica.

Este anúncio de Putin surge depois de o Pentágono ter apresentado, no início de fevereiro, as linhas orientadoras da sua nova política nuclear, que inclui a proposta da criação de dois novos tipos de armas deste tipo no que representa o fim da tendência de redução de armamento que prevaleceu durante a presidência de Barack Obama.

Durante a apresentação, o secretário de Defesa, Jim Mattis, afirmou que a capacidade dos arsenais nucleares russo e chinês "estão a melhorar", ao contrário do que acontece com os Estados Unidos.

Logo na altura, a Rússia denunciou o "caráter belicista" e "antirrusso" da nova postura nuclear norte-americana.

* com Lusa e Reuters