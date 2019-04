Pulitzer. Capital Gazette vence por cobertura do massacre na redação

Aparato policial no dia do massacre no Capital Gazette

Quando o Capital Gazette soube que conquistará o prémio de jornalismo mais prestigiado dos EUA não houve celebração na redação. A equipa abraçou-se silenciosamente em memória dos cinco colegas mortos por um atirador que invadiu a redação em junho de 2018, segundo a BBC.

"Estamos conscientes do que ganhámos", disse a editora-chefe Julie Anderson. "Ainda há famílias a sofrer, logo não é alegria, é quase... Não sei como descrever. Estamos emocionados".

Além desta distinção ao jornal local, os Pulitzer também foram atribuídos ao New York Times e ao Wall Street Journal pela investigação ao presidente Donald Trump.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A agência de noticias Reuters também ganhou um prémio pela reportagem de dois jornalistas presos m Mianmar sobre o massacre de muçulmanos Rohingya. Wa Lone e Kyaw Soe Oo, os jornalistas, foram condenados no ano passado a sete anos de prisão por violarem a Lei dos Segredos Oficiais, apesar do clamor internacional sobre o que foi visto como um um ataque à liberdade de imprensa. A agência de noticias internacional já disse que não irá comemorar o prémio até que os seus dois colegas sejam libertados.

A Reuters também ganhou o prémio de notícias de última hora por imagens sobre migrantes da América Central e do Sul que se dirigem para os Estados Unidos da América.

Prémios para cobertura de ataques

A Capital Gazette, em Annapolis, foi especialmente distinguida pela cobertura e coragem diante de um dos ataques mais mortiferos contra jornalistas na história americana. O conselho do Pulitzer concedeu um subsídio de 100 mil dólares (88 mil euros) para promover o jornalismo.

"Claramente, havia muitos sentimentos contraditórios", disse Rick Hutzell, editor da Capital Gazette Communications. "Ninguém quer ganhar um prémio por algo que mata cinco de seus amigos", adiantou.

O jornal baseado em Annapolis publicou na programação, com alguma ajuda do The Baltimore Sun, um dia depois que cinco funcionários foram baleados e mortos em um dos ataques mais mortais contra jornalistas na história dos EUA. O homem acusado tinha um longo ressentimento contra o papel.

Os Pulitzer, a maior honra do jornalismo norte-americano, refletiram um ano em que o jornalismo também foi atacado de outras formas.

Os membros do jornal John McNamara, Wendi Winters, Rebecca Smith, Gerald Fischman e Rob Hiaasen morreram no ataque do último verão, mas a redação ainda conseguiu publicar um jornal no dia seguinte.

O Pittsburgh Post-Gazette recebeu um prémido de última hora pela sua reportagem "imersiva" do ataque de outubro passado a uma sinagoga da Pensilvânia, que resultou em 11 vítimas mortais.

O Sun Sentinel, do sul da Flórida ganhou um Pulitzer pelas suas reportagens sobre o tiroteio em massa em fevereiro de 2018 na Marjory Stoneman Douglas High School, que causou 17 mortos. O jornal recebeu o prêmio de serviço público por "expor as falhas cometidas por autoridades escolares e policiais antes e depois do mortífero tiroteio".

O New York Times ganhou um prêmio por reportagens explicativas sobre as finanças e a evasão fiscal de Trump e outro para a redação editorial.

O Wall Street Journal ganhou o prêmio por revelar os pagamentos secretos do presidente a duas supostas ex-amantes durante sua campanha.

O Washington Post também ganhou dois Pulitzers por fotojornalismo no Iêmen e por críticas, abrangendo resenhas de livros e ensaios.

O crítico literário do Post, Carlos Lozada, ganhou o prémio de crítica, tendo os juízes classificado o seu trabalho como "incisivo e perspicaz".

Investigação sobre Trump

O Times venceu o relatório explicativo de Pulitzer para esclarecer como um Presidente que se descreve como um homem em grande parte autodidata, de facto, recebeu mais de 400 milhões de dólares (cerca de 353 milhões de euros) em dinheiro da família e ajudou a família a evitar centenas de milhões de dólares em impostos. Trump acusou o Times de expor uma falsa "peça de sucesso".

O jornal recebeu o prémio nacional de reportagem pelas suas investigações de pagamentos orquestradas pelo ex-advogado e conselheiro do Presidente, Michael Cohen, para silenciar a estrela pornográfica Stormy Daniels que num anúncio da revista Playboy afirmava ter tido casos com Trump, o que este negou.

O Los Angeles Times levou o prémio de reportagem de investigação para histórias que revelaram centenas de acusações de abuso sexual.

O Prémio Pulitzer de Ficção distinguiu a obra "The Overstory", de Richard Powers, enquanto o Pulitzer de Teatro foi para "Fairview", de Jackie Sibblies Drury.

O Prémio de História foi para a obra "Frederick Douglass: Prophet of Freedom", de David W. Blight, e o Pulitzer de Biografia ou Autobiografia foi para "The New Negro: The Life of Alain Locke", de Jeffrey C. Stewart.

O Pulitzer de Poesia distinguiu "Be With", de Forrest Gander, e o de Não-Ficção foi para "Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America", de Eliza Griswold.

Na área da Música, a vencedora foi Ellen Reid, com "p r i s m" e o Pulitzer de Honra foi para Aretha Franklin (1942-2018), pelo seu papel na música norte-americana por mais e 50 anos.