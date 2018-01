Pub

Três ex-conselheiros que estão na Bélgica renunciaram ao cargo de deputados, o que facilita a reeleição do líder do Junts

Carles Puigdemont parece estar decidido a acatar a decisão do Tribunal Constitucional e irá pedir ao juiz Pablo Llarena que o autorize a assistir presencialmente à sessão de investidura de amanhã na qual será reeleito presidente da Generalitat. "O presidente Puigdemont fará o que diz o Tribunal Constitucional, uma abordagem inaudita e de fraude de lei, e pedirá autorização ao juiz", declarou ontem o deputado e ex-conselheiro Josep Rull, um dos elementos próximos do líder catalão.

No sábado, os juízes do Constitucional decidiram permitir a investidura de Puigdemont, mas só se este assistir presencialmente à sessão no Parlament e com autorização do juiz do Supremo encarregue do seu processo, Pablo Llarena. O que poderá envolver a prisão do líder catalão, pois pende sobre si um mandado de detenção em Espanha. Caso contrário, a sessão de investidura será suspensa.

Ontem, Josep Rull disse que a intenção do ex-presidente da Generalitat mantém-se: voltar sim, mas "com garantias". Algo que o próprio Puigdemont repetiu este domingo na Bélgica. Por seu turno, Eduard Pujol, porta-voz do Junts per Catalunya referiu que "se o juiz Llarena o permitir, e acreditamos que ele irá agir livremente, Puigdemont virá e explicará seu plano de governo". De recordar que Llarena não permitiu que Oriol Junqueras e Jordi Sànchez - deputados eleitos em prisão preventiva - assistissem à sessão inaugural do Parlament.

De acordo com o El País, Puigdemont terá de pedir pessoalmente ao juiz Llarena que autorize a sua ida amanhã à sessão de investidura. Gemma Geis, uma deputada do Junts, adiantou ontem que o advogado espanhol do ex-presidente da Generalitat já estava a trabalhar no requerimento, mas não adiantou a forma como este será feito.

Paralelamente, o Junts per Catalunya está a estudar todas as alternativas, incluindo recursos ao Supremo, ao próprio Constitucional ou até ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. "À medida que vamos amadurecendo a resolução do TC, consideramos que é mais manifestamente contrária à lei. As medidas cautelares não podem ser tomadas em qualquer lugar", declarou Josep Rull.

Perante tantas incógnitas uma coisa é certa: a investidura de Carles Puigdemont como presidente da Generalitat, caso venha mesmo a realizar-se, tornou-se ontem um processo mais fácil. Tudo porque três dos quatro ex-conselheiros que se encontram na Bélgica com Puigdemont anunciaram ontem que renunciam aos seus lugares de deputados. "A renúncia responde ao objetivo de assegurar a maioria independentista parlamentar. Não é em caso algum a renúncia ao projeto do Junts per Catalunya, nem da ação política", explicou um porta-voz da lista.

Esta decisão permite que o bloco independentista garanta 68 votos, a maioria absoluta necessária para que Carlos Puigdemont seja investido logo na primeira ronda de votação, pois Oriol Junqueras e Jordi Sànchez, ambos detidos, podem delegar o seu voto. Fora destas contas estão, por enquanto, os votos do ex-presidente da Generalitat e ex-conselheiro Antoni Comín, também na Bélgica.