Pub

Vice de Mariano Rajoy garante que ex-presidente da Generalitat não vai ter um tratamento especial. Ex-conselheiro Joaquim Forn vai renunciar ao seu lugar de deputado

Carles Puigdemont quer voltar a Barcelona "agora", mas "sem correr riscos", "com segurança", declarou ontem no Parlamento dinamarquês. "Se os resultados das eleições fossem respeitados, poderia regressar agora mesmo", prosseguiu o ex-presidente da Generalitat, acrescentando que "não descarta" nenhuma possibilidade.

"Estou a trabalhar para ir ao Parlament e poder debater com o resto dos deputados", declarou o candidato à liderança do governo catalão, garantindo que essa será a sua tarefa "nos próximos dias". "Seria uma boa notícia para voltar à normalidade não só na Catalunha, mas também para que a Espanha recupere a normalidade democrática."

Puigdemont não esclareceu, porém, se o pedido de suspensão da delegação do seu voto para a investidura, apresentado ontem de manhã, é um sinal da sua intenção de regressar à Catalunha. A data do debate de investidura, que tem de realizar-se até dia 31, deverá ser marcada na reunião de amanhã da Mesa do Parlament.

As forças de segurança espanholas estão a trabalhar nas fronteiras para impedir que Puigdemont entre no país de forma incógnita para a sessão de investidura como presidente da Generalitat no Parlament, garantiu ontem o ministro do Interior, reconhecendo estar "muito preocupado" com esta situação. "Estamos a desenhar um dispositivo para que isso não aconteça", disse ontem Juan Ignacio Zoido em entrevista à Antena 3. "Vamos tentar que não entre, nem sequer na mala do carro."

Na opinião deste responsável, "Puigdemont tem um comportamento de irresponsabilidade que está a atingir limites insuspeitos". "O que ele precisa de fazer é reconsiderar, deixar de dar espetáculo e pensar no que interessa a todos os catalães", prosseguiu Zoido. "Quer se entregue ou não, que seja outro o candidato à presidência, porque deve recuperar-se a normalidade institucional."

Puigdemont foi também alvo de críticas por parte de Soraya Sáenz de Santamaría, a vice-presidente do governo espanhol, que diz que este representa "o passado" e não "o futuro da Catalunha". "O projeto político de Puigdemont para a Catalunha é Puigdemont e acredito que a Catalunha merece um projeto que lhe dê tranquilidade, estabilidade e serenidade", disse a governante em entrevista ao canal 24 Horas da TVE.

Sobre o pedido feito ontem pelo ex-presidente da Generalitat de poder voltar a Espanha com "garantias", Santamaría afirmou que o governo não vai permitir um "tratamento especial" a Puigdemont. E garantiu que o governo fará tudo para que este seja investido presidente por via telemática.

Tentativa de libertação

O Ministério Público do Supremo Tribunal manteve ontem a sua oposição à libertação do ex-conselheiro Joaquim Forn e do ex-presidente da Associação Nacional Catalã, Jordi Sànchez, por entender que existe o risco de continuação de crime, em resposta ao pedido entregue na sexta-feira pela defesa dos dois deputados eleitos pela lista do Junts per Catalunya, liderada por Carles Puigdemont.

Ao final do dia de ontem soube-se que Forn vai renunciar ao seu lugar de deputado para facilitar a sua libertação, opção que deverá ser formalizada hoje junto do Supremo e da Mesa do Parlament.

Na sua declaração perante o juiz do Supremo, o ex-conselheiro havia-se comprometido a abdicar ao cargo de deputado caso o seu partido adotasse alguma decisão contrária à lei ou se voltasse à via da declaração unilateral de independência.