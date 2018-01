Pub

Governo de Rajoy garante que ex-líder da Generalitat não será reeleito e voltou a falar na hipótese de convocar novas eleições

Carles Puigdemont defendeu ontem que é possível governar a Catalunha à distância, dizendo mesmo que é mais fácil fazê-lo a partir de Bruxelas do que em Espanha, onde é alvo de um mandado de detenção. "Entre preso e presidente, prefiro ser presidente, porque ao menos posso fazer as coisas, mas na prisão não poderia fazê-las", disse em entrevista à Catalunya Ràdio.

Sobre a possibilidade de poder governar de forma efetiva a mais de mil quilómetros de Barcelona, o ex-presidente do executivo catalão insistiu que está em contacto permanente com Jordi Turull e Josep Rull, dois dos deputados da Junts per Catalunya e ex-conselheiros da Generalitat. E lembrou que no seu anterior mandato só se encontrava com restantes membros da equipa às terças-feiras, dia do Conselho Executivo, e que ainda assim "governávamos na mesma". "Hoje as novas tecnologias permitem não estar fisicamente no Palau [da Generalitat] para governar", sublinhou, lembrando que a lei catalã prevê "usos telemáticos" para governar.

O líder e deputado do Junts per Catalunya admitiu que renunciaria a ser candidato à presidência da Generalitat se a maioria do Parlament - que é independentista - "me retirasse a confiança", mas que tal não aconteceu.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O porta-voz do executivo de Mariano Rajoy garantiu ontem que Puigdemont não será reeleito como presidente da Generalitat, acrescentando que Madrid continuará a governar diretamente a Catalunha pelo tempo que for preciso. "Ele não será presidente", declarou Íñigo Méndez de Vigo à Reuters.

Questionado sobre se Puigdemont pode levar a cabo o seu plano de ser eleito por via remota e governar a partir de Bruxelas enquanto o resto do executivo está em Barcelona, o também ministro da Educação disse que "tal não vai acontecer. A única legitimidade é a do artigo 155". E deixou claro que se a situação se mantiver no atual impasse, marcarão novas eleições na Catalunha. "Não é o que queremos, mas é o que acontecerá se eles atuarem fora da lei", reforçou o ministro.

Neste sentido, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de ontem, Íñigo Méndez de Vigo avisou Roger Torrent, o novo presidente da Mesa do Parlament, de que não "deve cometer os erros do passado", numa referência à sua antecessora no cargo, Carme Forcadell, caso Puigdemont seja investido como líder da Generalitat.

"Você não tem que cometer erros do passado e aprender com o que aconteceu, a sua antecessora já teve que responder aos tribunais", afirmou, rejeitando a hipótese de Torrent ir a Bruxelas para se encontrar com Puigdemont, como já foi noticiado. "A única maneira de entender essa viagem seria para dizer a Puigdemont que assumisse suas responsabilidades com justiça", prosseguiu Méndez de Vigo.

Outra questão em cima da mesa é a viagem desta segunda-feira de Puigdemont à Dinamarca para participar num debate sobre a Catalunha, e que será a primeira vez que sai da Bélgica desde que deixou Espanha. O ex-presidente da Generalitat tem liberdade de movimentos fora de Espanha, mas o governo de Rajoy já lembrou que o Supremo poderá emitir um novo mandato de detenção europeu contra ele.