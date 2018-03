Pub

O juiz alemão decidiu manter o ex-presidente da Generalitat na prisão

O tribunal de primeira instância de Neumünster, na Alemanha, decidiu manter na prisão o ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, enquanto decide sobre a ordem de detenção europeia emitida pelas autoridades espanholas. O processo de extradição poderá demorar até 60 dias.

A informação é avançada pela agência de notícias alemã DPA.

Puigdemont foi detido no domingo, às 11.19 da manhã, em Schuby, pouco depois de cruzar de carro a fronteira da Dinamarca. Vinha da Finlândia, onde tinha estado a promover o processo independentista catalão.

Esta tarde esteve a declarar diante do juiz, que o informou sobre o mandado de captura europeu. Caso Puigdemont tivesse aceitado a extradição, o processo ficaria concluído no prazo de dez dias, mas como o ex-presidente da Generalitat se opôs, então este segue para as mãos da procuradoria-geral do land alemão de Schleswig-Holstein. Esta deverá decidir se existem ou não motivos para a extradição, cabendo ao Tribunal Superior Regional ouvir depois ambas as partes e decidir no prazo de 60 dias.

Puigdemont é acusado de rebelião e peculato na organização do referendo de 1 de outubro e consequente declaração unilateral de independência.