Processo que envolve o ex-presidente da Generalitat pode levar 60 dias. Advogado diz que para já não está a planear pedir asilo

O ex-presidente da Generalitat Carles Puigdemont vai continuar detido na Alemanha, enquanto aguarda pela decisão sobre a sua eventual extradição para Espanha. Um revés para o movimento independentista que, numa sessão plenária de urgência no Parlamento catalão, amanhã de manhã, vai discutir "o direito" de Puigdemont a ser investido como presidente da Generalitat.

"Parecia calmo e tranquilo", disse o procurador Georg-Friedrich Guentge sobre Puigdemont, respondendo às questões dos jornalistas que aguardavam à porta do tribunal de primeira instância de Neumünster. O juiz optou por manter Puigdemont sob custódia policial, enquanto se decide sobre o mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades espanholas. A decisão não tem recurso.

Presente a tribunal um dia depois de ter sido detido a 30 km da fronteira com a Dinamarca, quando ia a caminho de Bruxelas após uma série de eventos da Finlândia, Puigdemont podia ter concordado com a extradição e em dez dias estaria em Espanha. Como não concordou, o processo segue para as mãos da procuradoria-geral do land de Schleswig-Holstein. Cabe à procuradoria decidir se existem ou não motivos para a extradição (se não existirem, o ex-presidente será libertado), com ambas as partes a terem oportunidade de apresentar os argumentos diante do Tribunal Superior Regional. Uma porta-voz da procuradoria alemã, Wiebke Hoffelner, disse que esta declaração "não será esta semana". Todo o processo pode levar 60 dias - um prazo que pode ser prolongado até 90 dias.

O mandado de detenção europeu foi emitido na sexta-feira, depois de Puigdemont ser acusado pelo juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal, de rebelião e peculato na organização do referendo de 1 de outubro e consequente declaração unilateral de independência. Arrisca uma pena de 30 anos de prisão. Puigdemont foi apanhado pela decisão do juiz de acusar 13 independentistas fora de Bruxelas, onde vive desde que optou, em finais de outubro, por não responder à chamada da justiça espanhola. Na Bélgica, onde ainda se encontram três dos seus ex-membros do governo, não existe crime de rebelião.

Na Alemanha também não existe este crime, mas existe o de alta traição, "muito parecido, já que as pessoas acusadas, lideradas por Puigdemont, queriam de maneira violenta modificar a ordem constitucional em Espanha para conseguir a separação da Catalunha", segundo explicou à agência alemã dpa o advogado Carlos Wienberg.

"Espanha é um Estado democrático. Este conflito deve solucionar-se com base no direito espanhol", disse o porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, reiterando que o governo alemão apoia o executivo de Mariano Rajoy e que em caso algum isto pode afetar a boa relação entre Berlim e Madrid. O advogado de Bruxelas de Puigdemont, Christophe Marchand, diz que para já ele não está a pensar em pedir asilo político na Alemanha.

Debate no Parlamento catalão

Os partidos independentistas preparam uma sessão plenária para reivindicar a figura de Puigdemont e até permitir a sua investidura. O debate será amanhã às 10.00 (09.00 em Lisboa) e serão debatidas duas resoluções acordadas pelo Junts per Catalunya (JxCAT), a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e a Candidatura de Unidade Popular (CUP, radical), que têm a maioria.

As resoluções pedem que o Parlamento catalão se comprometa a "adotar todas as medidas necessárias" para que Puigdemont , Jordi Turull e Jordi Sànchez "possam exercer os seus direitos políticos". Incluindo "o direito a submeter a debate e votação plenária a sua candidatura para ser presidente da Generalitat". Turull, ex-porta-voz do governo catalão, foi o plano C dos independentistas - estava em liberdade condicional e podia assistir ao debate, ao contrário dos outros dois, mas não conseguiu a maioria e, um dia depois, foi acusado e detido.

Entretanto, Sànchez, número dois da lista do JxCAT, disse estar disponível para voltar a ser candidato à presidência da Generalitat. Isto depois de o Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas ter instado o Estado espanhol, numa recomendação que não é vinculativa, a garantir os seus direitos políticos. Sànchez renunciou à candidatura depois de Pablo Llarena recusar a sua saída da prisão para estar no debate no Parlamento catalão, anunciando então que abdicava também do cargo de deputado (o que não se veio a confirmar). Jordi Pina, o advogado de Sànchez, pede ao juiz do Supremo Tribunal que deixe o seu cliente em liberdade caso seja proposto novamente como candidato.

Nas ruas, a detenção de Puigdemont traduziu-se em protestos, registando-se confrontos com a polícia em algumas ocasiões. Ontem, o presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, reuniu com o líder dos Mossos d"Esquadra, Ferran López, pedindo calma. "Agora não deve haver violência", foi também a mensagem que Puigdemont pediu à sua mulher, Marcela Topor, que transmitisse no domingo à noite.