Supremo Tribunal espanhol recusou ontem pôr em liberdade ex-vice-presidente catalão e líder da ERC Oriol Junqueras

À distância, na Bélgica, Carles Puigdemont acusou ontem a justiça espanhola de ter transformado em reféns aqueles que eram até agora considerados presos políticos. Isto porque o Supremo Tribunal recusou o pedido para libertar o ex-vice-presidente do governo autónomo catalão e líder da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC). Oriol Junqueras.

"Há um conflito por resolver entre a Catalunha e a Espanha. Nós sempre apostámos na via pacífica e do diálogo. As urnas falaram três vezes de forma inequívoca. Apesar disso, Junqueras continua preso. Tal como acontece com os Jordis. Já não são presos políticos, são reféns", escreveu Puigdemont, na sua conta na rede social Twitter. "O Supremo Tribunal de Espanha é uma desgraça de que qualquer democrata se sentiria envergonhada, pois é um embaraço para a justiça. Agora mais do que nunca, o nosso vice-presidente Junqueras precisa do nosso apoio", prosseguiu, num outro post no Twitter.

Na mesma plataforma, Junqueras reagiu à decisão do tribunal de o manter em prisão preventiva. "Nos dias que virão mantenham-se fortes e unidos, transformem a indignação em coragem e em perseverança e a raiva em amor. Pensem sempre uns nos outros. Naquilo que temos de refazer. Persistam porque eu persistirei. Graças por todo o vosso apoio." Horas antes, os magistrados do Supremo decidiram por unanimidade que Junqueras deve continuar preso durante a fase de instrução do processo porque não abandonou a via unilateral da independência. E que há indícios de que cometeu os delitos de rebelião, sedição, fraude, bem como risco de reincidência.

"Não existe nenhum dado relevante que indique de forma séria que o recorrente tenha abandonado a sua pretensão de alcançar a independência da Catalunha mediante uma declaração unilateral acompanhada de mobilizações populares que obriguem o Estado a aceitá-la, com os consequentes riscos, concretizados no passado, de que se produzam novamente episódios de violência e tumultos", lê-se na decisão do tribunal, citada pelos media espanhóis. O mesmo auto sublinha que não é legítimo falar em presos políticos. "Não se pode falar de presos políticos, pois ninguém é perseguido por defender uma ideia e o sistema permite a defesa de qualquer opção, oferecendo canais para fazê-lo."

Detido desde 2 de novembro, Junqueras queria ser libertado para poder participar nos trabalhos do Parlamento catalão, que se reúne pela primeira vez no dia 17. O primeiro debate de investidura do novo presidente da Generalitat terá de se realizar até dia 31 e a votação no dia seguinte. Se o candidato não for eleito pela maioria absoluta dos deputados (68 em 135), haverá um segundo debate e votação em que será necessário maioria simples. Puigdemont é o candidato a presidente da Generalitat da maioria independentista catalã saída das eleições de 21 de dezembro. Mas a sua ausência na Bélgica (se voltar a Espanha deverá ser preso) levou algumas vozes na ERC a defender que Junqueras seja o plano B, mesmo estando na prisão. Mas a ideia não parece reunir consenso. Pelo menos para já.