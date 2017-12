Pub

Ex-presidente catalão pediu ontem a partir de Bruxelas voto na sua lista - Junts per Catalunha - nas eleições de dia 21

As eleições autonómicas antecipadas de dia 21 na Catalunha devem ser transformadas numa segunda volta do referendo de 1 de outubro sobre a independência, disse ontem o ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, através de uma aparição virtual que fez a partir de Bruxelas.

Numa mensagem de dez minutos transmitida através de videoconferência, Puigdemont pediu aos eleitores que impulsionem uma “vitória histórica que sirva para recordar ao Estado que o povo catalão está mais vivo do que nunca e quer construir o seu futuro em liberdade”.

O ex-presidente do governo autónomo catalão falou durante a apresentação da candidatura da coligação Junts per Catalunha, da qual é o cabeça de lista. A ação decorreu em Sant Julià de Ramis, localidade de Girona onde Puigdemont tem a sua residência. Segundo a coligação, este local é “o grau zero do 1 de outubro”, pois foi ali que teve lugar a primeira intervenção da Guardia Civil para impedir a abertura do colégio eleitoral em que ia votar o ex-presidente catalão.

Atualmente na Bélgica, para grande embaraço de uma parte do governo belga, Puigdemont é alvo de um mandado de captura europeu depois de ter sido acusado pela justiça espanhola de rebelião, sedição, peculato, prevaricação e desobediência. A justiça belga não fez cumprir o mandado de forma imediata e o ex-líder catalão será novamente ouvido esta segunda-feira. Assim, os argumentos da defesa serão ouvidos na véspera do início da campanha eleitoral na Catalunha, que será de 5 a 19 de dezembro (20 será dia de reflexão). O juiz deverá decidir no prazo de oito a dez dias após ouvir os advogados de Puigdemont.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Ao organizarem o referendo de 1 de outubro sobre a independência de uma república catalã, Puigdemont e os seus conselheiros - oito deles presos - levaram o o governo espanhol liderado por Mariano Rajoy a acionar o artigo 155.º da Constituição espanhola. Isso permitiu ao primeiro-ministro retirar-lhes todos os poderes e antecipar as eleições catalãs.

Ontem também, a coordenadora geral do Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT), partido a que pertence Puigdemont, considerou que as eleições de dia 21 são uma escolha entre o ex-presidente catalão e o primeiro-ministro de Espanha. “Um plebiscito entre Puigdemont e Rajoy”, disse Marta Pascal, citada pelos media espanhóis.

Rajoy, por seu lado, deu ontem como acabado o processo independentista na Catalunha. “A solução da deriva independentista começou com o artigo 155.º. Este deixou de ser um fantasma jurídico para se converter em realidade e toda a gente sabe agora o que é. Retomou-se a legalidade e começou a recuperar-se a confiança. A Catalunha pode retomar a via da recuperação económica e celebrar eleições normais, legais, com garantia de neutralidade”, declarou o chefe do governo espanhol em Mataró (Barcelona). Rajoy foi apoiar o candidato do PP catalão, Xavier García Albiol.