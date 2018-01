Pub

Justiça espanhola pedirá ativação do mandado de captura europeu caso ex-presidente catalão se desloque para país que o apoiou

Carles Puigdemont planeia participar hoje num debate sobre a Catalunha na Universidade de Copenhaga. A confirmar-se a viagem à Dinamarca do presidente destituído, este arrisca ser preso, uma vez que a justiça espanhola pedirá a reativação do mandado de captura europeu. O líder da coligação que ficou em segundo lugar nas eleições autonómicas de 21 de dezembro prevê reunir-se, na terça-feira, com um grupo de deputados no Parlamento dinamarquês. O governo espanhol já expressou o seu desagrado.

O Ministério Público pedirá ao juiz do Supremo Tribunal, Pablo Llarena, que reative o mandado de captura europeu contra o ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, se a viagem para a Dinamarca se confirmar. Através de uma nota, o Ministério Público declarou que, se as autoridades policiais confirmarem essa deslocação, solicitarão ao magistrado que ative o mandado de captura europeu para que as autoridades dinamarquesas possam prendê-lo e entregá-lo a Espanha.

Em entrevista à rádio Cope, o ministro do Interior Juan Ignacio Zoido alinhou pela mesma bitola: "Está fugido à justiça espanhola e não vai ter imunidade, não importa que tenha sido parlamentar porque um deputado é responsável pelas suas ações. Temos um exemplo, o senhor [Oriol] Junqueras, era parlamentar e agora continua a ser. Está na prisão porque um juiz assim decidiu."

A ativação do mandado de captura europeu poderá não ir a tempo, alerta o La Vanguardia, uma vez que o político independentista prevê passar menos de 48 horas na capital dinamarquesa.

O que move Carles Puigdemont, que rumou para Bruxelas no final de outubro com mais quatro colegas de governo? Há quem, como a rádio Cadena Ser, invoque uma jogada para o catalão contornar a exigência legal de pedido de residência às autoridades belgas - o que acontece no final de três meses no espaço europeu - e pôr o contador de novo a zeros. Outros acreditam que é mais uma tentativa do ex-presidente da Generalitat em internacionalizar o diferendo entre Madrid e os secessionistas catalães. E a Dinamarca não foi escolhida por acaso.

"Imagino a Catalunha como a Dinamarca do Mediterrâneo." A frase é de Artur Mas, o antecessor de Carles Puigdemont no governo da Catalunha, e resume de alguma forma a relação dos independentistas catalães com aquele país nórdico. Em agosto, foi inaugurada em Copenhaga uma "embaixada catalã". À frente da representação ficou Francesca Guardiola, irmã do treinador de futebol Pep Guardiola.

Como os restantes governos europeus, o atual executivo dinamarquês evitou tomar uma posição que choque com o de Mariano Rajoy. Mas em 2015, o Parlamento aprovou uma declaração em que apoiava um diálogo democrático e pacífico entre os governos espanhol e catalão em relação ao processo de soberania. A declaração foi votada por seis dos oito grupos representados na assembleia, incluindo a Aliança Liberal, do eurocético Anders Samuelsen, que faz agora parte da coligação de direita, há mais de um ano no poder.

A Dinamarca vive por sua vez um processo de autodeterminação da Gronelândia e das Ilhas Faroé.