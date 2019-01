"A fúria subiu em mim. Reagi mal". Pugilista de manifestação dos "coletes amarelos" entrega-se à polícia

Coletes amarelos: Detido um dos principais instigadores do movimento (com vídeo)

Ministério invadido com retroescavadora. Porta-voz do governo retirado

Chama-se Christophe Dettinger, mede 1,92 metros, pesa 91 quilos e foi campeão da França de boxe, na categoria peso-médio (90 kg), em 2007 e 2008. É este o homem que no fim de semana se tornou numa das figuras mais faladas em França, depois de ter esmurrado violentamente um polícia durante as manifestações dos "coletes amarelos". O ex-pugilista entregou-se esta manhã às autoridades, que já tinham feito buscas na sua casa, em Massy, nos arredores de Paris.

Num vídeo divulgado esta segunda-feira mas gravado no domingo, Christophe Dettinger explica ter sido atingido por gás lacrimogéneo e que "a fúria subiu em mim. Sim, reagi mal. Mas defendi-me", admite. "Sim, quis avançar contra a polícia. Levei com o gás, com o meu amigo, a minha mulher. Levei com o gás".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A notícia foi anunciada pelo ministro do Interior francês no Twitter. "O indivíduo que atacou violentamente polícias na ponte Senhor, no sábado, apresentou-se aos inspetores da segurança territorial de Paris. Ele foi imediatamente levado sob custódia e será responsabilizado pela Justiça", escreveu Christophe Castaner.

A polícia já tinha ido a casa de Dettinger no domingo. Na altura, um membro da sua família informou as autoridades que o antigo campeão de boxe, que pendurou as luvas em 2013 e trabalha agora numa câmara do departamento administrativo de Essonne, se apresentaria à polícia na segunda-feira.

Como o DN contou este domingo, as imagens de Christophe Dettinger que, de cara destapada e sem colete, faz recuar a polícia de intervenção à força de socos tornaram-se virais em França - o vídeo teve mais de 4,8 milhões de visualizações na conta da Line Press, uma agência noticiosa francesa. O polícia agredido vai ficar duas semanas em casa, por incapacidade para o trabalho.

O polícia agredido vai ficar duas semanas em casa, por incapacidade para o trabalho

Um antigo treinador do boxeur, citado pelo Figaro, garante que Dettinger é "super simpático" e que "ele deve ter visto pessoas com problemas, especialmente mulheres a serem atacadas com gás".

O denominado VIII ato dos "coletes amarelos", em França, contou com 50 mil participantes, passando este sábado a deter o recorde de manifestantes, que têm exigido alterações nas políticas e causado inúmeros distúrbios, incluindo em Paris.