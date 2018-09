Províncias do sul da China preparam respostas ao super tufão Mangkhut

As províncias chinesas de Guangdong, Guangxi e Hainan suspenderam transportes e estão a retirar parte da população, em resposta ao super tufão Mangkhut, que atingirá o mar do Sul da China este fim de semana.

Segundo a agência chinesa de meteorologia, Guangdong preparou quase quatro mil abrigos, enquanto mais de 100 mil residentes e turistas foram deslocados para locais seguros ou regressaram a casa.

A província ordenou ainda mais de 36 mil barcos de pesca a regressarem aos portos, enquanto a circulação ferroviária nas cidades de Zhanjiang e Maoming foi suspensa.

As ligações por 'ferry' entre Guangdong e Hainan foram também interrompidas.

As três províncias poderão ser atingidas por torrentes de montanha, e são esperadas inundações em rios de pequena e média dimensão da região.

Fujian, no norte de Guangdong, está também a proibir o acesso a praias e locais turísticos e a preparar outras medidas, segundo a agência.

Em Macau, as autoridades admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 - o nível máximo na escala de alerta - se a tempestade continuasse a caminhar para a costa oeste do estuário do Rio das Pérolas.

As autoridades filipinas alertaram na quinta-feira para o impacto do tufão de categoria 5, que pode ser "tão devastador" como o Haiyan, que em 2013 deixou mais de seis mil mortos e 14 mil desalojados no país.