Nelita Leclery foi uma das nove mulheres do poeta e compositor brasileiro.

Nelita Leclery, que foi casada com o falecido poeta e compositor brasileiro Vinicius de Moraes, acusou hoje o juiz do Supremo Tribunal do Brasil Gilmar Mendes de ser um "traidor do povo brasileiro".

O juiz participou no último dia do VI Fórum Jurídico de Lisboa, depois de ter regressado do Brasil onde votou a favor do habeas corpus do ex-presidente Lula da Silva. Este acabou contudo por ser recusado, com 6 votos contra 5.

"O ministro Gilmar Mendes é um traidor do povo brasileiro. Não devia ser recebido pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa", lia-se no cartaz de Nelita, que esteve poucos minutos nas instalações.

Aos 75 anos, o último dos quais a viver em Portugal, Nelita disse que o protesto não era em relação à decisão de ontem do juiz, mas por este estar sempre a "proteger os ricos" e a "mudar constantemente de posição" em relação à prisão de réus condenados em segunda instância, como é o caso de Lula.

Nelita de Abreu Rocha casou em 1963 com Vinicius, quando ainda não tinha 20 anos, e esteve casada com o poeta que era 30 anos mais velho do que ela durante cinco anos. Vinicius foi casado nove vezes e morreu em 1980. Nelita casou mais tarde com o francês Gerard Leclery, cujo apelido adotou.