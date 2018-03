Pub

Com o verão a aproximar-se e com as dificuldades em alugar casa na ilha espanhola, surgem anúncios no mínimo... diferentes

As dificuldades em encontrar alojamento em Ibiza são muitas e com o aproximar do verão tudo fica mais difícil. Os preços sobem, as casas escasseiam e nem quem vai para lá trabalhar na época alta tem a vida facilitada.

Mas, em alturas de crise o melhor (ou o pior) do ser humano vem ao de cima. Neste caso, falamos de criatividade.

Hoje, o site milanuncios.com publicava um anúncio que causou muita polémica. "Alugam-se dois quartos. Seriam 150 euros mês mais uma relação sexual semanal com o proprietário e três meses de caução".

A IB3TV foi o primeiro meio de comunicação a noticiar a questão.

Embora o anúncio tenha sido removido poucas horas depois de ter sido publicado, foi visto por mais de 1200 pessoas e, segundo o jornal El Mundo, recebeu 22 contactos de eventuais interessados no negócio.

