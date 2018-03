Pub

A adolescente pediu ajuda a um funcionário e apanhou o comboio seguinte para Newcastle

Uma aluna de uma escola de Newcastle, no norte de Inglaterra, ficou esquecida em Londres, numa visita de estudo. Os professores esqueceram-se de uma das adolescente de um grupo que viajara até à capital inglesa na estação de comboios de King's Cross.

De acordo com o jornal The Sun, quando se viu sozinha, a adolescente alertou os funcionários da estação de comboios e conseguiu apanhar o transporte seguinte para casa. Um dos professores saiu numa das estações do percurso para esperar pela aluna e acompanhou-a até Newcastle.

Gareth Rowe, diretor da The Discovery School, a escola em causa, pediu desculpa pelo sucedido aos pais dos alunos e garantiu que vai pedir uma revisão "urgente" dos procedimentos de segurança em visitas de estudo.

"Ela nunca esteve em perigo e teve a presença de espírito para informar os funcionários da estação [de comboios] sobre o sucedido", acrescentou o responsável. O diretor da escola assumiu que o incidente representou uma "falha" no procedimento de segurança.

As autoridades municipais de Newcastle confirmaram o episódio e revelaram que este se encontrava "em investigação", reforçando que a escola estava a rever os procedimentos de segurança em visitas de estudo para que uma situação semelhante não volte a acontecer.