Professor que defendeu agressores alvo de processo disciplinar: "Não me vão calar"

Amnistia Internacional diz que a justiça está a falhar no caso "La Manada"

O professor da Universidade de Santiago de Compostela que afirmou publicamente que a vítima do grupo de violadores que ficou conhecido como "La Manada" "sabia ao que ia" e que "desfrutou" das violações, reacendeu a polémica ao publicar um novo vídeo no Facebook. Referindo-se ao facto de estar a ser alvo de um processo disciplinar por parte da universidade, Luciano Mendez, diz: "Não me vão calar".

O docente de Matemática desafia ainda a universidade a ir mais longe no processo disciplinar, que ainda está na fase do inquérito, para que este chegue logo à fase da "expulsão", uma vez que "calar a boca eu não vou calar", diz Mendez no vídeo.

Mendez já foi castigado em 2016 com dois meses de suspensão por fazer comentários sexistas na sala de aula e partilhou um vídeo em que se referia à vítima do grupo de violadores como uma "tipa" que "gostou" do que aconteceu. Na gravação pediu ainda a absolvição dos cinco agressores. Recorde-se que um tribunal espanhol condenou os cinco réus a nove anos de prisão por abuso sexual.

As declarações de Mendez provocaram uma onda de protestos pedindo a expulsão do professor da universidade.

Publicado na terça-feira, o vídeo refere-se às pessoas que pediram a sua expulsão como "laia" e denuncia as pressões que têm sido feitas para que corrija as suas declarações.

Luciano Mendez diz que isso é algo que não vai acontecer, embora sugira que as suas comunicações através do Facebook poderão cessar. "Vamos ver se este é o último vídeo, não tenho muito mais vontade de continuar com esta história".