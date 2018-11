Donald Trump disse a Mueller que não sabia da reunião com russos na Trump Tower

Trump receia ser apanhado na "armadilha do perjúrio" se testemunhar diante de Mueller

Diretor de campanha de Trump encontrou-se com o líder do WikiLeaks Julian Assange

Donald Trump ignorava tudo. Questionado pelo procurador especial Robert Mueller na investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais e no alegado conluio com a campanha republicana, o chefe de Estado norte-americano respondeu que nada sabia sobre a campanha de divulgação de emails de Hillary Clinton e dos democratas por parte da Wikileaks nem da famosa reunião da direção da sua campanha com russos.

A notícia foi avançada pela CNN, que recorda serem estes dois temas essenciais na investigação de Mueller para poder chegar a uma conclusão no relatório que terá de concluir nos próximos meses.

Uma fonte disse ao canal televisivo que as respostas, dadas por escrito, foram realizadas sem citações diretas e nas quais fez saber que estava a responder com a melhor memória possível.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sobre a Wikileaks, a equipa de investigação quer saber se o dirigente republicano Roger Stone sabia dos planos da Wikileaks em publicar as dezenas de milhares de emails pirateados e se os comunicou a Donald Trump. Stone negou ambas as alegações. "Nunca falei de nada disso com Donald Trump", disse Stone à CNN.

No que respeita à reunião na Trump Tower, Donald Trump já tinha dito em julho, através do Twitter, que ignorava o encontro entre Donald Trump Jr., Paul Manafort (diretor da campanha presidencial) e Jared Kushner, genro de Trump, com o grupo liderado pela advogada russa Natalia Veselnitskaya.

Os russos queriam, do encontro de junho de 2016, entregar informações que consideravam comprometedoras de Hillary Clinton, a adversária de Donald Trump nas eleições.

Mueller pediu aos advogados de Trump registos de chamadas telefónicas e de visitas de Stone na Trump Tower, um pedido que de acordo ainda com a CNN, surpreendeu a equipa jurídica do presidente.

Por sua vez, Stone disse não ter sido contactado pela investigação. Já Trump Jr. testemunhou sob juramento em comités do Congresso e forneceu documentos aos investigadores de Mueller. Desconhece-se se foi interrogado pelo procurador especial.

Ontem o procurador especial acusou Paul Manafort de ter mentido aos investigadores, pelo que o acordo judicial anterior ficou sem efeito. Manafort foi declarado culpado de vários crimes em dois processos diferentes. No que respeita a esta investigação, declarou-se culpado de conspiração contra os Estados Undios e por obstrução à justiça e encontra-se preso.