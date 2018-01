Pub

Pelo que é público, deverá ser a primeira vez que alguém tão próximo de Trump é ouvido

O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, foi interrogado na semana passada na sequência da investigação do Procurador Especial Robert Mueller ao alegado conluio da Rússia com a campanha de Donald Trump, confirmou esta terça-feira o Departamento de Justiça.

A audiência de Sessions durou várias horas e, pelo que se sabe até agora, constitui a primeira vez que um ministro de Trump (o Procurador-Geral dos Estados Unidos equivale ao ministro da Justiça em Portugal) é ouvido pela equipa de investigação de Mueller, que também está a analisar a atuação de Trump já em funções.

Além de investigar o alegado favorecimento da Rússia à campanha presidencial de Trump, Mueller está a avaliar se o afastamento do ex-diretor do FBI James Comey - por decisão de Trump - constituiu ou não uma tentativa de torpedear a própria investigação.

Sessions é visto como uma testemunha importante devido ao seu envolvimento direto no despedimento de Comey, a 09 de maio.

Inicialmente, a Casa Branca indicou que o despedimento do diretor do FBI se devia a uma recomendação do Departamento de Justiça (liderado por Sessions) e citava um memorando interno do adjunto de Sessions, Rod Rosenstein.

O memorando criticava a forma como Comey tinha lidado com as investigações a correios eletrónicos da candidata democrata Hillary Clinton, justificando o seu afastamento precisamente por esse comportamento.

No entanto, pouco tempo depois Trump afirmou numa entrevista que estava a pensar "naquele tema da Rússia" quando despediu Comey.

Sessions afastou-se oficialmente da investigação sobre o conluio com a Rússia em inícios de março, depois de admitir que tinha mantido dois encontros (que previamente não tinha divulgado aos senadores que o questionaram sobre o tema) com o embaixador da Rússia, no decorrer da campanha presidencial de Trump em 2016.

Disse na altura que seria "incorreto" estar a supervisionar uma investigação acerca de uma campanha da qual foi um apoiante destacado.

A sua decisão de se afastar da investigação tornou-o um alvo para as críticas de Trump, que atacou Sessions e o Departamento de Justiça repetidas vezes na rede social Twitter.

Rosenstein nomeou Mueller, um antigo diretor do FBI, para que este assumisse a investigação sobre o conluio com a Rússia uma semana depois de Comey ter sido despedido.

A investigação russa já motivou a apresentação de acusação contra quatro pessoas relacionadas com Trump: o seu ex-assessor de Segurança Michael Flynn, o seu antigo chefe de campanha Paul Manafort, o seu "número dois" na campanha, Rick Gates, e o também ex-assessor George Papadopoulos.