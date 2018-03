Pub

Andrew McCabe dirigiu interinamente o FBI após demissão de James Comey. Agora, faltava pouco mais de um dia para se reformar

O procurador-geral dos Estados Unidos da América, Jeff Sessions, demitiu oantigo número dois do FBI, Andrew McCabe, esta sexta-feira, a pouco mais de um dia de este se reformar, uma decisão que lhe retira parte da sua pensão.

Num comunicado citado pela agência EFE, Jeff Sessions esclarece que uma investigação interna da polícia federal norte-americana e do Departamento de Justiça concluiu que McCabe deu informações, de forma não autorizada, a meios de comunicação social e não foi franco, mesmo sob juramento, em múltiplas ocasiões.

Concretamente, o ex-número dois teria permitido a divulgação de informação relativa a uma investigação sobre doações recebidas pela Fundação Clinton, de que fazia parte a democrata Hillary Clinton, que disputou as presidenciais com o republicano Donald Trump que saiu vencedor.

Com base nas conclusões de um relatório e a recomendação por parte do departamento do FBI que tem a seu cargo as questões disciplinares, Sessions tomou na sexta-feira a decisão de demitir McCabe antes de este se reformar no domingo, no seu 50.º aniversário.

A sua demissão tem como consequência imediata a perda de uma significativa parte da sua reforma.

O antigo número dois da polícia federal norte-americana estava afastado do cargo desde janeiro, mantendo-se no registo dos funcionários da polícia federal até março, por razões administrativas. Aguardava chegar à idade da reforma para o fazer, após mais de um ano de críticas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de responsáveis republicanos que o acusavam de ser próximo dos democratas.

Mas a Casa Branca rejeitou qualquer responsabilidade na saída de McCabe da direção do FBI.

"A Casa Branca não desempenhou qualquer papel nesta decisão", assegurou na ocasião a porta-voz do executivo, Sarah Sanders.

No entanto, Donald Trump foi ao Twitter regozijar-se pela decisão.

"Andrew McCabe despedido. Grande dia para os funcionários do FBI. Grande dia para a democracia. Santimonial, James Comey foi seu chefe e fez McCabe parecer um menino do coro. Ele sabia tudo sobre as mentiras e corrupção que se passavam nos níveis mais altos do FBI", escreveu.

"Estoua ser identificado e tratado desta maneira por causa do papel que desempenhava, das ações que tomei e dos eventos que testemunhei no rescaldo do despedimento de James Comey", adirmou Andrew McCabe num comunicado citado pela Reuters.

"Este ataque à minha credibilidade faz parte de um esforço maior para contaminar os profissionais do FBI, as autoridades judiciais e os serviços secretos em geral", defendeu.

* com Lusa