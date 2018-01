Pub

A jovem espanhola Sandra Caro, de 24 anos, jogadora do Alhama Club de Fútbol, está desaparecida

"Toda a ajuda é fundamental", escreveu o Alhama CF, que divulgou uma fotografia da futebolista, precisando que ela desapareceu na noite de sexta-feira, vestindo o equipamento da equipa da segunda divisão feminina, depois de ter publicado na rede social Instagram um vídeo em que contava que tinha sido testemunha de um tiroteio e se mostrava assustada.

De férias em Amesterdão, Sandra Caro presenciou na sexta-feira, no centro da cidade holandesa, um tiroteio protagonizado por pessoas encapuzadas que fez um morto e dois feridos, e que a polícia decidiu não tratar como um ato terrorista, apesar de ser o segundo tiroteio com vítimas mortais ocorrido em três meses na mesma zona da cidade, mas como um possível ajuste de contas, estando ainda em curso as investigações.

A família da jovem já viajou para a Holanda e a associação SOS Desaparecidos aguarda uma autorização para emitir um alerta internacional de busca.