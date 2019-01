Procura-se dono de avião abandonado no aeroporto internacional de Madrid

A empresa que gere o aeroporto de Barajas, em Madrid, está à procura do proprietário de um avião que há uns anos ali foi estacionado e abandonado.

A história foi revelada esta segunda-feira pelo jornal El País, contando que o aparelho se encontra selado e já em mau estado, sendo uma espécie de "fantasma de alumínio, cobre e titânio".

O aeroporto está a desenvolver todos os esforços para identificar o proprietário, sendo que já foi publicado no Boletim Oficial do Estado (BOE) um aviso sobre a presença da aeronave com a matrícula EC KRV "em evidente estado de abandono".

Neste tipo de casos, as autoridades espanholas devem consultar o Registo de Matrículas de Aeronaves da Agência Estatal de Segurança Aérea (AESA) e o Registo Central de Bens Móveis para se perceber se houve alguma mudança de propriedade do avião e qual o último proprietário registado.

Ao último dono que consta dos registos são depois enviados um requerimento oficial para que pague a dívida relativa ao estacionamento da aeronave e também para que informe o aeroporto sobre as intenções do proprietário. Se a dívida não for saldada, a Agência Tributária procede à sua execução.

No caso de o dono do avião tiver morrido e não tiver herdeiros ou se a empresa a que pertence tenha falido, procede-se à publicação de três publicações em três meses consecutivos no BOE, sendo que um ano depois da última publicação é considerado abandono e inicia-se o processo de venda do aparelho em hasta pública.

O avião é um McDonnell Douglas MD87 e, segundo a empresa que gere o aeroporto de Barajas, voou pela primeira vez em 1990 pela companhia aérea Iberia. Dezoito anos depois foi adquirida por uma empresa de voos charter com sede em Albacete, que acabou por decretar falência em 2009.

Em 2011, o avião foi adquirido por uma empresa de transporte de mercadorias de Las Palmas, que pretendia começar a operar no transporte de passageiros entre Espanha e Guiné-Bissau. No entanto, a aeronave nunca voou para essa companhia, a Saicus Air, acabando por ser alugada a terceiros. Em dezembro de 2010, a empresa faliu e o aparelho ficou até hoje estacionado em Barajas