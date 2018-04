Pub

Os dois pilotos, canadianos, foram detidos em 2016. Agora, a acusação cai por terra porque o sangue não pode ser analisado de forma independente

O julgamento de dois pilotos acusados de planearem pilotar um avião sob a influência de álcool foi cancelado depois de se ter tornado impossível testar de forma independente as amostras de sangue. Foram destruídas por responsáveis da prisão onde estavam detidos.

Os canadianos Jean-Francois Perreault, de 41 anos, e Imran Zafar Syed, de 39, foram presos a 18 de julho de 2016, no Aeroporto de Glasgow, Escócia, quando pretendiam transportar 250 pessoas - num voo da Air Transat - para o Canadá. Perreault tinha 32 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue e Syed tinha 49. O máximo para pilotar é de 20 miligramas por 100 mililitros de sangue, explica a BBC.

Detidos em Glasgow, foram interrogados e foram retiradas amostras de sangue, Cada uma das amostras foi dividida em dois: uma para a acusação e outra para os pilotos.

As amostras tinham de ser guardadas dentro da propriedade dos pilotos e visto que estavam detidos na prisão de Low Moss, na Escócia, as amostras foram também para o estabelecimento prisional. Paul Scoular, chefe da segurança na prisão, justifica a destruição das amostras com a "ausência de protocolo" e a "incerteza" relativamente ao que fazer. Afirmou ter falado com os pilotos e que estes lhe deram autorização para destruir as amostras - algo que um dos canadianos desmente - e falou depois com uma enfermeira.

Esta, Mara Fraser, guardou-as numa gaveta e mais tarde destruiu-as ao saber que os pilotos tinham sido libertados.

O caso acabou por cair quando os advogados dos pilotos defenderam que não existir direito a um julgamento justo, pois este estava comprometido devido ao facto de já não haver oportunidade para que as amostras fossem testadas de forma independente.

Jean-Francois Perreault e Imran Zafar Syed deverão agora ser reintegrados e, após novo treino, voltar a voar pela Air Transat, que os tinha suspendido após as detenções.