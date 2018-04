Macron recebeu o herdeiro saudita no Eliseu, depois de um primeiro jantar entre os dois no Louvre, no domingo

Macron recebeu Mohammed bin Salman, herdeiro do trono da Arábia Saudita, no dia em que os dois países assinaram vários contratos. Hoje, MBS chega a Madrid para última etapa de viagem que o levou ao Reino Unido e aos EUA

Depois de um jantar no Eliseu com o presidente Emmanuel Macron, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman (MBS), despediu-se ontem de uma visita a França mais colocada sob o signo da cultura do que a economia - mesmo se durante os dias que ali passou Riade e Paris assinaram acordos no valor de 18 mil milhões de dólares, segundo a Al-Arabiya. Hoje, o jovem líder, que aos 32 anos se tornou o rosto da renovação na Arábia Saudita, encerra em Espanha um périplo que o levou ainda ao Reino Unido e aos EUA. Madrid espera que MBS, como é conhecido, venha confirmar a compra de cinco corvetas à Navantia, negociada em janeiro durante uma visita do rei Filipe VI a Riade.

Foi de traje tradicional que MBS chegou ao Eliseu para o encontro com Macron, que o recebeu com um abraço. "O nosso desejo é claro: fundar uma parceria a longo prazo", disse o presidente. Macron garantiu que "lutar contra o terrorismo" é o desejo comum a Paris e Riade e anunciou uma conferência humanitária sobre o Iémen para o verão em França. Os dois homens acordaram "travar o expansionismo iraniano". Em conferência de imprensa, MBS disse querer que a Arábia Saudita seja um ponto central em três continentes. As guerras no Iémen e na Síria, tal como o nuclear iraniano e o Líbano estiveram na agenda dos dois dirigentes. A Arábia Saudita, sunita, tem apoiado grupos em ambos os conflitos, numa luta por interposta pessoa com o Irão xiita.

MBS foi recebido em Paris com protestos, sobretudo de ONG de defesa dos direitos humanos.

Selfie com Hariri

Na segunda-feira, depois de cancelar uma visita à Station F, maior incubadora de startups da Europa, MBS reuniu-se com o primeiro-ministro libanês Saad Hariri. Os dois posaram sorridentes, com o rei de Marrocos, para uma selfie que Hariri partilhou no Twitter. Um encontro improvável em novembro quando Hariri anunciava a demissão a partir de Riade, gerando rumores de que seria refém dos sauditas, num esforço destes para minar a influência do Irão no Líbano. Na altura, Macron foi a Riade e o líder libanês voltou a Beirute, recuando na demissão. O país vai a votos a 6 de maio.

Mohammed bin Salman e Macron, o primeiro com 32 anos e o segundo com 40, apresentam-se ambos como campeões da juventude. MBS promoveu medidas de abertura que vão desde autorizar as mulheres a conduzir (a partir de junho) ou reabrir os cinemas do reino. Mas as semelhanças entre os dois não são garantes de uma boa relação. "A relação pode ir para um lado ou para o outro, mas uma coisa é clara: o príncipe Mohammed gosta mais de [Donald] Trump do que de Macron", garante um diplomata francês ouvido pela Reuters. Talvez por o presidente francês se ter empenhado na manutenção do acordo do nuclear com o Irão, quando a Casa Branca ameaça rasgá-lo.

O encontro entre os dois em novembro terá sido tenso, relata a Reuters, com MBS a ameaçar restringir as relações com a França se esta não mudasse o desejo de diálogo com Teerão. E Macron a ter de recordar ao líder saudita que França é uma potência nuclear, membro do Conselho de Segurança da ONU e que pode fazer o que quiser.

No passado, a boa relação entre Riade e François Hollande, antecessor de Macron, não se materializou na expansão da relação comercial entre os dois países. Talvez por isso desta vez o foco estivesse menos nos negócios e mais na cultura. A visita de MBS começou com um jantar com Macron no Louvre e uma visita à exposição temporária sobre Eugène Delacroix, que inclui o quadro A Liberdade Guiando o Povo.

França deve assinar um contrato de 20 mil milhões de dólares para transformar Mada"in Saleh, e a região de Al-Ula, num destino de turismo cultural na Arábia Saudita. Isto além de a Ópera de Paris ir ajudar os sauditas a criar uma orquestra nacional e uma ópera. Tudo parte da estratégia Visão 2030 de MBS para dinamizar o reino e reduzir a sua dependência do petróleo.