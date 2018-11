Príncipe saudita chamou "perigoso islamita" a jornalista assassinado

O príncipe Saudita Mohammed bin Salman terá ligado para a Casa branca, dias após o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi, na Turquia, descrevendo-o como um "perigoso islamita" com ligações à Irmandade Muçulmana. A notícia é avançada pelo Washington Post, que cita "pessoas familiarizadas com a conversa", e adianta que os interlocutores do líder de facto da Arábia Saudita foram o genro de Donald Trump, Jared Kushner, e o conselheiro de segurança interna, John Bolton.

A chamada terá ocorrido antes de ter sido confirmado que Khashoggi - um conhecido crítico da família real saudita, que tinha já visado o príncipe herdeiro nas suas acusações - foi assassinado por sauditas depois de ter entrado na embaixada daquele país em Istambul, na Turquia. .Ainda de acordo o Washington Post, o príncipe terá tentado garantir que as boas relações entre a Casa Branca e Riade não sairiam afetadas pelo sucedido.

Algumas notícias apontaram para o alegado envolvimento de elementos da própria família real na preparação do assassinato, algo que as autoridades do país continuam a negar. A Arábia Saudita começou por negar envolvimento no desaparecimento do jornalista. mais tarde, depois de ter sido encontrado o corpo desmembrado de Khashoggi, reconheceu a sua morte dentro da embaixada mas atribuiu-a a um acidente, anunciando a detenção de 18 pessoas. Finalmente, há dias, assumiu que o homicídio terá sido premeditado, ainda que sem reconhecer qualquer envolvimento da família real.

Jamal Khashoggi, que estava exilado nos Estados Unidos há quinze anos, tinha-se deslocado à embaixada do país para tratar de documentação necessária ao seu casamento com a namorada, que o aguardava à porta da embaixada no dia em que foi assassinado.