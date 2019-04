Príncipe Louis: o membro mais novo da família real celebra o primeiro aniversário

Novas fotografias do príncipe Louis foram partilhadas na conta oficial de Instagram do príncipe William e da Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, minutos antes da meia-noite de terça-feira, data em que o membro mais novo da família real britânica celebra o seu primeiro aniversário.

As fotografias foram tiradas no inicio do mês de abril por Kate que capturou o filho a brincar com a relva na sua casa de campo em Anmer Hall, Norfolk. Várias celebridades aproveitaram a oportunidade para dar os parabéns a Louis e desejar felicidades ao casal. Os duques de Sussex, Harry e Meghan desejaram os parabéns a Louis. "Enviamos-te muito amor", escreveu o casal. Muitas pessoas também comentaram que o príncipe Louis apresenta muitas parecenças com o irmão mais velho, George de cinco anos.

Não é costume o casal partilhar fotografias de Louis sozinho. A última vez que fotografias do príncipe foram partilhadas foi na época natalícia, junto dos seus pais e irmãos, em Anmer Hall. Antes disso, o bebé apenas tinha sido exposto no seu nascimento, em abril de 2018 e no seu batismo, em julho de 2018, onde tinha apenas dois meses de vida.

William e Kate têm três filhos, Louis, com um ano, o príncipe George com cinco anos e a princesa Charlotte com três anos. Louis é o membro mais novo da família real - durante pouco tempo, visto o bebé de de Harry e Meghan estar quase a nascer - e o quinto membro na linha de sucessão ao trono britânico.