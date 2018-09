Aí está a primeira missão a solo da Duquesa de Sussex. Depois de ter sido fotografada a ajudar a cozinhar numa cozinha comunitária, o Palácio de Kensington confirmou que Meghan Markle está a apoiar a produção de um livro beneficente, chamado "Together: Our Community Cookbook" ("Juntos: nosso livro de receitas comunitárias", em português), com prefácio escrito pela duquesa de Sussex.

O primeiro projeto a solo da mulher de Harry desde que entrou para família real britânica não passou despercebido aos internautas e rapidamente o vídeo da iniciativa se tornou viral.

O livro reflete sobre o que se passa na cozinha comunitária Hubb Community Kitchen, criada na região da torre de Grenfell, que ardeu em 2017 num incêndio que fez 71 mortos. Sabe-se agora que Meghan Markle fez várias visitas secretas à cozinha para conhecer o trabalho dos voluntários, depois de ter visitado o local da tragédia, pela primeira vez em janeiro.

"Imediatamente, me senti ligada à comunidade da cozinha. É um lugar para as mulheres rirem, expressarem o luto, chorarem e cozinharem. Misturar identidades debaixo do mesmo teto cria um espaço com senso de normalidade - na sua forma mais simples, a necessidade universal de se conectar e nutrir através da comida", escreveu a duquesa no prefácio do livro, que contém receitas do Oriente Médio, África e Europa Oriental, principalmente.

Segundo a imprensa inglesa foi Meghan a ter a iniciativa de entrar em contacto com uma editora e procurar pessoas que pudessem dar orientação legal e administrativa ao grupo da cozinha comunitária, que se formou na centro cultural Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre após o incêndio na torre de Grenfell.

A ideia é que os lucros com as vendas do livro sejam revertidos a bem do funcionamento do espaço durante os sete dias da semana.