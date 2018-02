Tudo a postos para o início do julgamento

É o suspeito do ataque de 13 de novembro de 2015, em Paris

Salah Abdeslam, um dos membros do grupo radical islâmico envolvido no ataque de 13 de novembro de 2015, em Paris, começa hoje a ser julgado em Bruxelas pela alegada participação nos confrontos com a polícia em março de 2016.

Abdelsam, 28 anos, cidadão francês de origem marroquina, foi transferido da prisão de Fleury-Mérogis, nos arredores de Paris, sob escolta policial.

Fontes ligadas ao processo disseram à France Presse que o recluso já chegou ao Palácio da Justiça, em Bruxelas e que as primeiras sessões do julgamento devem prolongar-se até à próxima sexta-feira.

O sobrevivente da célula jihadista que atacou Paris em 13 de novembro de 2015 vai ser julgado em Bruxelas pelo envolvimento num tiroteio durante uma longa "caça ao homem".

O processo relaciona-se com a presumível participação de Abdeslam num tiroteio com a polícia na capital belga em 15 de março de 2016, três dias antes de ser finalmente capturado na comuna de Molenbeek.

No Palácio de Justiça de Bruxelas, Abdeslam, juntamente com um suposto cúmplice, Sofiane Ayari, responderá às acusações de "tentativa de homicídio de diversos agentes policiais" e "porte de arma ilegal", tudo "num contexto terrorista", incorrendo ambos em penas que podem chegar aos 40 anos de prisão.

De acordo com a Procuradoria federal belga, os atentados de Paris e os de Bruxelas, bem como o ataque gorado no comboio de alta velocidade Thalys entre Amesterdão e Paris, em agosto de 2015, estão relacionados e resultam "provavelmente de uma única operação" do grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico.