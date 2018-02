Pub

Khadga Prasad Oli, líder do Partido Comunista do Nepal (Leninista Marxista Unificado), será o próximo chefe do governo

O primeiro-ministro do Nepal, Sher Bahadur Deuba, renunciou hoje ao cargo, depois de o seu partido ter perdido as eleições parlamentares, preparando o caminho para um novo governo.

A presidente do partido anunciou entretanto que Khadga Prasad Oli, o líder do Partido Comunista do Nepal (Leninista Marxista Unificado), será o próximo primeiro-ministro.

O governante fez o anúncio um dia depois de apurados os resultados finais das eleições de novembro e dezembro.

"Completei com sucesso a tarefa de realizar todos os níveis de eleições", disse Deuba no seu anúncio.

Durante os oito meses de Deuba no cargo, foram realizadas eleições para o parlamento nacional e as assembleias de províncias recém-formadas.

O partido do Congresso nepalês de Deuba perdeu para uma aliança de dois grandes partidos comunistas.

Deuba tornou-se primeiro-ministro em 1995 e governou por dois anos. O seu segundo mandato foi interrompido pelo rei Gyanedra, que o demitiu, chamando-o de incompetente. Durante o seu terceiro mandato, Deuba foi novamente removido por Gyanedra, de este ter tomado o poder.

Protestos em 2006 forçaram o rei a acabar com seu governo autoritário e, mais tarde, o parlamento votou para acabar com a monarquia secular.