Primeiro-Ministro canadiano ao estilo Bollywood

Trudeau está com a família numa visita oficial à Índia e não resistiu a usar as vestes coloridas tradicionais. As críticas dizem que é exagerado

Justin Trudeau chegou chegou à Índia no passado dia 17 de fevereiro, naquela que é a sua primeira visita oficial ao país, e decidiu usar o maior número de trajes tradicionais. As imagens dos seus figurinos foram tantas e tão variadas - além do Primeiro-Ministro canadiano, também a mulher e os filhos se vestiram com roupas tradicionais - que as redes sociais primeiro sorriram e depois criticaram. Há quem também acuse o governante de estar a usar dinheiros públicos para fazer férias, uma vez que a visita só inclui um dia de compromissos oficiais,

A viagem vai durar uma uma semana e as críticas chegaram logo do deputado conservador canadiano, Pierre Poilievre, que desejou a Trudeau "outras férias maravilhosas".

Até agora, a família Trudeau já usou roupas indianas tradicionais pelo menos três vezes, segundo a BBC.

A primeira vez foi quando visitaram o Ashram de Sabarmati, a residência de Mahatma Gandhi, no estado ocidental de Gujarat. A família vestiu camisas coloridas e grinaldas de flores no pescoço e os media norte-americanos logo trataram de publicar imagens do traje tradicional "festivo" e "resplandecente" de Justin Trudeau.

Para visitar o Templo de Ouro, um dos mais santos santuários para os sikhs, localizado no estado do norte de Punjab, a família usou roupas mais sóbrias, mas não menos elaboradas. O Primeiro-Ministro canadiano vestiu um sherwani branco com aplicações de fio de ouro, enquanto o resto da família também e exibia vestes com apliques de ouro.

Posaram para fotos com as cabeças adequadamente curvadas e as mãos dobradas antes de Trudeau se ter encontrado o ministro principal do Punjab, Amarinder Singh, que parecia "visivelmente subjugado em comparação", escreve a BBC.

Foi mais ou menos nesta altura que algumas pessoas consideraram o uso de vestes tradicionais por Trudeau algo exagerado, como o ex-ministro de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah.

Mas o político canadiano e família continuaram a experimentar novos trajes, ainda que em algumas alturas tenham usado veste que são comuns... nos filmes de Bollywood ou em cerimónias de casamento. E não, o Primeiro-Ministro canadiano não foi convidado para nenhum matrimónio.

As roupas dos canadianos destacaram-se mais do que as das próprias estrelas de Bollywood, que optaram por vestes sóbrias e de cor escura. O colorido era todo made in Canadá.

E o silêncio das redes sociais terminou nesta altura.

Trudeau estava "mais chamativo do que os próprios indianos", leu-se no Twitter, e no Canadá negaram que o Primeiro-Ministro estivesse a ser "desprezado pelo Governo indiano" ou que estivesse a pagar umas férias com o dinheiro dos cofres do Estado.

Mas Trudeau parece imperturbável pela grande quantidade de críticas que tem recebido e continua a aproveitar a visita à Índia... e os figurinos coloridos do país, e vai publicando várias fotos da visita no seu Twitter oficial.

