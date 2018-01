Pub

A modelo britânica Amena Khan, que tinha sido escolhida pelo grupo L'Oreal para protagonizar uma campanha publicitária no Reino Unido, decidiu demitir-se esta segunda-feira, depois de terem sido partilhados tweets seus de 2014 nos quais criticava a política de Israel. Khan foi a primeira manequim a usar um hijab numa campanha publicitária.

"Com profundo arrependimento, decidi retirar-me desta campanha, porque os comentários atuais prejudicam o sentimento positivo e inclusivo que eu tinha decidido fornecer", explicou Amena Khan. As mensagens, publicadas no Twitter em 2014, foram imediatamente removidas da rede social e a modelo pediu desculpas por todos os "danos e dor" que podem ter causado. "Sinto muito", acrescentou.

"Defender a diversidade é uma das minhas paixões, não discrimino ninguém", disse, num comunicado publicado na sua conta de Instagram.

A modelo disse ainda que esperava que o seu papel nos anúncios inspirasse outras mulheres que usam o hijab. "É uma plataforma para mulheres que não se encaixam no estreito cânone de beleza", disse a manequim, numa entrevista à BBC a propósito da campanha publicitária.

Por sua vez, o grupo L'Oréal já fez saber que aprova a decisão da modelo. "A L'Oreal Paris está comprometida com a tolerância e o respeito por todas as pessoas, concordamos com a decisão de [Amena Khan) desistir da campanha", acrescentaram, citados pelo El País.