Primeira-ministra da Nova Zelândia paga compras a mulher que se esqueceu da carteira

A reputação da primeira-ministra neozelandesa não para de somar pontos. Depois de ter sido elogiada um pouco por todo o mundo pela forma como respondeu ao ataque terrorista na mesquita de Christchurch, na Nova Zelândia, no mês passado, Jacinda Ardern volta a ficar debaixo dos holofotes pelas melhores razões. De acordo com o jornal Independent, numa ida ao supermercado, ao se ter apercebido que uma mulher, mãe de duas crianças, se tinha esquecido da carteira para pagar as compras, a governante não hesitou em pagar ela mesma a conta desta família.

A história foi partilhada por uma das amigas desta mulher, no Twitter. "Como se já não a amássemos o suficiente, Jacinda Ardern pagou pelas compras dos meus amigos no supermercado no outro dia quando ela se esqueceu da carteira e tinha os dois filhos a gritar", contou.

A governante confirmou a história na manhã desta quinta-feira, durante um evento público onde marcou presença. Quando questionada por um jornalista o porquê de ter decidido pagar as compras àquela cidadã, Jacinda Ardern apenas respondeu: "porque ela era uma mãe".

Em entrevista ao jornal local New Zealand Herald, a mulher que foi ajudada pela primeira-ministra disse que esta é "uma líder diferente de qualquer outro".

"Quando pensas que Jacinda Ardern não poderia ficar mais bonita, discreta e autêntica, ela chega e paga-te as compras no supermercado, porque tens dois filhos e quase tens de colocar tudo novamente no sítio porque te esqueceste da carteira", relatou.