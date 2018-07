Primeira ministra da Nova Zelândia igual a todos os pais: "Multitasking"

Jacinda Ardern e o companheiro Clarke Gayford no dia em que primeira ministra deixou o hospital com a filha Neve Te Aroha Ardern Gayford

Jacinda Ardern, a primeira ministra da Nova Zelândia, anunciou que vai voltar ao trabalho brevemente depois de ter sido mãe. O anúncio foi feito num vídeo feito em casa.

Arden começou a licença de maternidade a 17 de junho, tendo a filha Neve Te Aroha Ardern Gayford nascido a 21 de junho.

O vídeo onde surge a primeira ministra da Nova Zelândia foi publicado este domingo ao final da tarde.

O vídeo de Ardern surgiu após o líder do partido Nacional, na oposição, Simon Bridges ter divulgado um vídeo onde surge com a sua mulher, Natalie, e imagens dos tempos em que namoravam, na Universidade de Oxford, e atuais com os seus três filhos.

Após a divulgação do vídeo da primeira ministra muitos analistas políticos disseram que este teve como objetivo mostrar que ela está pronta para voltar a assumir funções, aliás como mostra o título da gravação: "A quick hello as we get ready to come back.["Um rápido olá enqaunto nos preparamos para voltar"]"

Na mensagem Jacinda Arden garante que a par das questões relacionadas com a governação e sem rotinas. Garante mesmo que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. "Sou multitasking, tal como todos os pais."

Adiantou que quando regressar ao trabalho vai dedicar a primeira semana em questões que "são importantes para mim", o seja a saúde mental, meio ambiente, temas relacionados com o comércio e prometeu um "anúncio relacionado com o emprego".

Garantiu também que manteria um contacto mais próximo com os neozelandeses de forma a partilhar a sua vida "que será, obviamente, um pouco diferente".