Theresa May nomeia Sajid Javid ministro do Interior

Ministra do Interior demitiu-se devido a polémica sobre deportação de ilegais

Ministro do Interior

Theresa May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, nomeou hoje Sajid Javid ministro do Interior, depois da demissão de Amber Rudd, no domingo, devido a um escândalo sobre a deportação de imigrantes naturais das Caraíbas.

Amber Rudd, 54 anos e até aqui considerada uma potencial sucessora de May na liderança do Partido Conservador, demitiu-se depois de admitir ter "inadvertidamente enganado" uma comissão parlamentar sobre "quotas de deportação de imigrantes clandestinos".

A demissão seguiu-se à publicação, pelo jornal The Guardian, de uma carta definindo um aumento de 10% dessas quotas, cuja existência a ministra negara dias antes no parlamento.

O escândalo arrastava-se há dias, desde a publicação, pelo mesmo jornal, de um artigo sobre imigrantes caribenhos há décadas no país que estavam a ver recusados tratamentos médicos ou ameaçados de deportação por não terem documentos comprovativos do seu direito a residir no Reino Unido.

Sajid Javid, 48 anos, até hoje ministro das Comunidades, é filho de imigrantes paquistaneses e é o primeiro político de uma minoria a ocupar um dos principais cargos governamentais no Reino Unido.

Javid, que entrou pela primeira vez no parlamento em 2010, apoiou a permanência do Reino Unido na União Europeia no referendo de 23 de junho de 2016 em que os britânicos escolheram sair da União.