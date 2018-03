Pub

Já existem coleções de roupa sem género. Mas espaço The Phluid quer ser um café e uma comunidade

Loja de roupa, café e comunidade para desafiar o sistema binário de venda de roupa. The Phluid Project é a primeira loja de roupa sem género a abrir portas em Nova Iorque, nos EUA. Mas quer ser mais do que isso: afirmar-se como um espaço onde se podem alargar as fronteiras do que as pessoas estão confortáveis a usar.

Promovem um código social pela igualdade, integridade e abertura. Além do espaço físico em Nova Iorque, a loja está também disponível online com entregas em todo o mundo. Todas as peças são de género neutro, tal como já acontece com algumas coleções de marcas já estabelecidas no mercado.

A novidade é que este é um projeto é inteiramente construído à volta de um público que não se identifica com os dois géneros tradicionais.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.