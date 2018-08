Presos combatem fogos por 2 dólares à hora na Califórnia

Mais de dois mil presos a cumprir pena, entre eles 58 jovens condenados por crimes, estão a combater as chamas juntamente com 14 mil bombeiros naqueles que são os piores incêndios de sempre no estado norte-americano da Califórnia.

O cansaço, o risco e o perigo que enfrentam uns e outros no combate aos fogos são muito semelhantes. Mas o pagamento não é o mesmo. Os presos, homens e mulheres, ganham 2 dólares à hora e, se o incêndio estiver ativo no momento, ganham mais 1 dólar por cada hora de trabalho.

Os bombeiros ganham 11 dólares à hora e 16,50 dólares à hora se estiverem já a trabalhar a fazer horas extraordinárias, segundo dados do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia citados pelo jornal Independent.

A participação destes condenados no combate aos incêndios permitiu ao governo do estado poupar entre 90 a 100 milhões de dólares por ano, declarou o porta-voz do Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia, Bill Sessa, à KQED, filial da PBS na Califórnia.

Sessa lembrou que o programa é de participação voluntária, que os presos têm treino específico de combate a incêndios, que não participam condenados por crimes pesados como o de abusos sexuais e que a participação de presos no combate a fogos remonta à II Guerra Mundial, quando havia poucos homens no Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, por causa da mobilização para o conflito.

Mesmo assim, as críticas, pela desigualdade nos salários não se fizeram esperar. "Isto é absolutamente desumano. Tem que haver uma grande mudança para que as pessoas sejam tratadas de forma justa", declarou Clarise McCants, diretora de campanha do grupo Colour of Change, igualmente citada pelo jornal Independent.

Gayle McLaughlin, ex-candidata a vice-governadora da Califórnia, ex-membro do Partido Verde, classificou, o ano passado, como trabalho escravo o uso de presos no combate aos incêndios por valores muito inferiores aos que são pagos aos bombeiros.