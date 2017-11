Pub

Presidente russo esteve com o homólogo sírio, que se deslocou à Rússia para uma "visita de trabalho", informou o Kremlin em comunicado

O Presidente russo, Vladimir Putin, encontrou-se na noite de segunda-feira com o homólogo sírio, Bashar al-Assad, na estância balnear de Sochi, no sudoeste da Rússia, anunciou hoje o Kremlin.

"Vladimir Putin manteve conversações com o Presidente sírio, Bashar al-Assad, que se deslocou à Rússia para uma visita de trabalho", indicou o Kremlin em comunicado.

O encontro entre os dois líderes teve lugar nas vésperas de uma cimeira tripartida, entre a Rússia, Irão e Turquia, sobre a Síria.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os Presidentes da Rússia, Irão e Turquia vão reunir-se na quarta-feira em Sochi para abordar os mais recentes desenvolvimentos na Síria e na região, onde os três países têm um papel importante.

A Rússia, o Irão e a Turquia patrocinaram o chamado Acordo de Astana, que visa reduzir a intensidade dos combates no terreno para criar as condições para um acordo político que ponha fim ao conflito na Síria, que fez mais de 300.000 mortos e milhões de deslocados desde que estalou em março de 2011.

Ao abrigo desse acordo foram instauradas "zonas de distensão", nas quais é observado em princípio um cessar-fogo entre as forças do regime e grupos rebeldes moderados.

A Rússia e o Irão são aliados do Presidente sírio, Bashar al-Assad, e a Turquia apoia os rebeldes que o combatem.

Trata-se da segunda vez que Bashar al-Assad viaja para a Rússia para se encontrar com Putin no decorrer da guerra. A primeira foi em outubro de 2015, pouco depois de Moscovo ter lançado a campanha militar na Síria para apoiar as forças de Al-Assad.

A visita de Al-Assad à Rússia, confirmada pelo seu gabinete através da rede social Facebook, tem lugar também apenas uma semana antes do reinício das conversações de paz, sob a égide da ONU, em Genebra.