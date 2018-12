Presidente nigeriano garante: "Não sou um clone"

Sem luz, sem água e a dormir no chão sob um teto de tábuas de madeira. Assim estão cerca de 150 pessoas no bairro da Torre, em Camarate. A portaria do programa 1.º Direito, publicada há seis meses, para dar uma resposta habitacional a estas famílias ainda está por pôr em prática. Ministério do Ambiente pede à Câmara Municipal de Loures que apresente uma candidatura ao programa. Autarquia pede ajuda ao Estado. E no bairro da Torre, os moradores continuam à espera do prometido realojamento.