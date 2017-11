Presidente de câmara pró-refugiados esfaqueado no pescoço

Pub

As autoridades acreditam que houve um motivo político para este ataque

O presidente da câmara de uma pequena localidade no oeste da Alemanha, Altena, conhecido por defender o acolhimento de refugiados, foi esfaqueado no pescoço na segunda-feira à noite, ficando ferido com gravidade.

Uma testemunha do ataque disse à televisão alemã que um homem, provavelmente sob a influência do álcool, esfaqueou o político no pescoço com uma faca de 30 cm, enquanto gritava críticas à sua política de asilo. O ataque aconteceu num restaurante e a intervenção rápida de um empregado, que também ficou ferido, terá ajudado a evitar consequências mais graves.

"As autoridades acreditam que houve um motivo político para este ataque", disse Armin Laschet, primeiro-ministro do estado da Renânia do Norte-Vestfália. O atacante foi preso.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O presidente da câmara de Altena é o conservador Andreas Hollstein, de 57 anos, que escreveu um livro sobre sua luta contra a extrema-direita. Ficou gravemente ferido, mas já teve alta. Sob a sua liderança, a pequena cidade de 17 mil pessoas recebeu mais refugiados do que aqueles que lhe tinham sido inicialmente destinados.

A chanceler Angela Merkel e outros políticos alemães expressaram choque pelo ataque. "Estou chocada com o ataque com uma faca ao presidente Andreas Hollstein - e muito aliviada por ele já estar com a família. Obrigada também aos que o ajudaram", disse Merkel através de seu porta-voz no Twitter.