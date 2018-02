Pub

Jacob Zuma recebeu ordem de demissão do Congresso Nacional Africano, o partido no poder

O presidente sul-africano, Jacob Zuma vai pronunciar-se na quarta-feira sobre a ordem de demissão dada pelo Congresso Nacional Africano (ANC), o partido no poder, assegurou hoje o secretário-geral do partido, Ace Magashule.

"Tenho a certeza que o Presidente responderá amanhã (...) Sei que o Presidente vai responder amanhã", quarta-feira, declarou Magashule numa conferência de imprensa em Joanesburgo.

"O NEC (Comité nacional executivo, órgão de decisão do ANC) decidiu lembrar o camarada Jacob Zuma", declarou Magashule.

"Nós não lhe demos qualquer data limite mas eu sei que o Presidente vai responder amanhã", adiantou.

O Presidente Zuma, cujo segundo mandato termina em 2019, está envolvido em numerosos escândalos de corrupção que afetam negativamente a imagem do ANC.

"Nós estamos determinados a restaurar a credibilidade das instituições públicas, criar a estabilidade económica e relançar a economia com urgência", adiantou Magashule.

O Presidente Zuma não é obrigado constitucionalmente a aceitar a decisão do seu partido e se não o fizer o ANC pode pedir a votação de uma moção de censura.

Em caso de demissão do Presidente, o lugar será ocupado pelo vice-Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, presidente do ANC, confirmou Magashule.