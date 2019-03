Presidente brasileiro perdeu 15 pontos de popularidade desde janeiro

Bolsonaro vai estar ao vivo todas as quintas-feiras nas redes sociais

A proporção de quem considera a administração de Bolsonaro boa ou ótima caiu de 49% em janeiro para 39% em fevereiro e chegou a 34% em março, segundo o Ibope.

Segundo a sondagem, que entrevistou 2.002 pessoas entre 16 e 19 de março, o saldo é positivo para o atual executivo, porque apenas 24% dizem que o Governo é mau ou péssimo. Outros 34% consideram que é normal e 8% não souberam avaliar.

No que diz respeito à confiança no Presidente, se em janeiro 62% diziam confiar em Jair Bolsonaro, agora só 49% confiam no chefe de Estado, o que representa uma perda de 13 pontos.

O Ibope fez ainda uma comparação do executivo de Jair Bolsonado com os governos que o antecederam.

A avaliação positiva de Jair Bolsonaro é inferior àquelas registadas por Fernando Henrique Cardoso, no seu 1.º mandato, Lula da Silva, nos seus dois mandatos, e no primeiro mandato de Dilma Rousseff.

No entanto, a avaliação de Bolsonaro é superior à de Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff no início do segundo mandato daqueles dois antigos chefes de Estado.

O nível de confiança da sondagem é de 95%