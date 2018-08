Prédio de sete andares colapsa em Madrid. Duas pessoas desaparecidas

Parte de um prédio de sete andares colapsou em Madrid. Duas pessoas estão desaparecidas, avança o jornal El Mundo.

De acordo com o jornal espanhol, os dois operários da construção civil estarão soterrados.

Para o local foram enviados dezenas de bombeiros, tendo sido acionados os cães farejadores da polícia municipal.

Na altura em que tudo aconteceu estavam no edifício, situado Paseo del General Martínez Campos,15 operários da construção civil, dois dos quais estão desaparecidos.

A presidente da câmara municipal de Madrid, Manuela Carmena, admitiu "preocupação" pela situação.

As autoridades procuram no monte de escombros pelas duas vítimas que estavam a trabalhar no quinto andar quando se deu o colapso.

Os restantes trabalhadores conseguiram sair do edifício. De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, um operário sofreu ferimentos ligeiros.

As causas do colapso de parte do prédio ainda são desconhecidas, mas sabe-se que terá começado no último andar, segundo um porta-voz da Emergências de Madrid, citado pelo El Mundo.

Após o colapso, as autoridades isolaram a zona e os edifícios circundantes foram evacuados por uma questão de precaução, informou o vereador municipal Javier Barbero.

O prédio estava em obras há uma semana e a autarca de Madrid garantiu que a empresa responsável pelos trabalhos tinha todas licenças necessárias. O edifício estava a ser intervencionado para a construção de apartamentos de luxo.