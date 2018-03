Pub

Assaltantes entraram no Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade brasileira de Campinas, e roubaram cerca de quatro milhões de euros

Sem se ouvir um único tiro, um assalto no Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil, rendeu cinco milhões de dólares (cerca de quatro milhões de euros). Os assaltantes só precisaram de seis minutos...

Cinco homens seguiam numa carrinha semelhante às usadas pela equipa de segurança do aeroporto, entraram numa zona restrita e, no momento em que estavam a ser retirados cinco milhões de dólares em espécie de um cargueiro da empresa alemã Lufthansa, efetuaram o assalto.

Ainda antes de chegarem à pista da área internacional do aeroporto, o grupo de assaltantes derrubou uma vedação de arame e deparou-se com uma carrinha de segurança, esta verdadeira. Não tiveram problemas em dominar os dois agentes que seguiam no veículo.

Os assaltantes não dispararam um único tiro e, em apenas seis minutos, consumaram o roubo de milhões de dólares. Uma cena digna de filme como relatam vários sites brasileiros.

Os milhões roubados foram enviados por uma instituição financeira, cujo nome não foi divulgado devido ao sigilo fiscal Facebook

Twitter

De acordo com o site da Globo, a avultada soma de dinheiro foi declarada oficialmente às autoridades e, em príncipio, não existia nenhuma irregulariedade.

António Andrade Leal, da Receita Federal - entrevistado pela televisão EPTV - revelou a proveniência do dinheiro.

Os milhões roubados foram enviados por uma instituição financeira, cujo nome não foi divulgado devido ao sigilo fiscal. "É normal que instituições financeiras e empresas que operam com câmbio façam remessa ou importação, exportação e promovam a entrada ou saída de papel-moeda", explicou.

Os assaltantes não foram ainda detidos, mas o veículo que utilizaram foi encontrado carbonizado Facebook

Twitter

As autoridades adiantaram também que os milhões de dólares tinham como destino Zurique, Suíça.

António Andrade Leal mencionou também um pormenor do assalto. Contou que "os criminosos usaram alicates para abrir" o contentor que continha o dinheiro e que pesava cerca de 186 quilos.

Os assaltantes não foram ainda detidos, mas o veículo que utilizaram foi encontrado carbonizado. A investigação está a ser feita pela Polícia Federal, uma vez que tudo aconteceu na área internacional do aeroporto.